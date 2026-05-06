افتتاح سوق مواش في القصير بريف حمص لتعزيز النشاط الاقتصادي

حمص-سانا

افتُتح اليوم الأربعاء في مدينة القصير في ريف حمص، سوقٌ لبيع المواشي، في خطوة تهدف إلى خدمة المدينة وريفها، وتخفيف الأعباء عن المربين والتجار والأهالي، إضافة إلى دعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وذكر مدير منطقة القصير، حسن محب الدين في تصريح لـ مراسل سانا، أن افتتاح السوق جاء استجابةً لحاجة ملحّة لدى الأهالي، وخاصةً أن أقرب سوق للمواشي كان يبعد ما بين 50 و 60 كيلومتراً، ما يفرض تكاليف إضافية وجهداً كبيراً على العاملين في هذا القطاع، وبيّن أن السوق الجديد يمتد على مساحة 8000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف رأس من المواشي.

وأضاف: إن السوق يسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتسهيل عمليات البيع والشراء، إلى جانب خدمة نحو 80 قرية في منطقة القصير والمناطق المجاورة.

من جهتهم، عبّر عدد من المربين والتجار عن ارتياحهم لافتتاح السوق، فأوضح عبد الإله الزهوري، مربٍ وتاجر مواشٍ من القصير، أن السوق خفّف عنهم مشقة السفر، حيث كانوا يضطرون سابقاً للتوجه إلى حمص أو منطقة الملاحة لبيع مواشيهم، مشيراً إلى أن تقليص مسافة التنقل بمقدار 50 إلى 60 كيلومتراً كان له أثر إيجابي واضح على المربين.

بدوره، أكد التاجر حافظ الشدادي أن السوق الجديد أنهى معاناة طويلة، بعدما كانوا يتكبدون عناء الذهاب إلى أسواق بعيدة، ما خفف من التكاليف وحسّن حركة التجارة.

كما أشار المواطن حسن الواو إلى أن افتتاح السوق ساهم في خفض تكاليف النقل، وتأمين احتياجات المنطقة من المواشي، إضافة إلى تنشيط حركة البيع والشراء داخل المدينة.

ويأتي افتتاح السوق الجديد ضمن جهود دعم الاستقرار الاقتصادي المحلي وتشجيع عودة السكان إلى مناطقهم، عبر توفير بنى خدمية تسهّل ممارسة الأنشطة الزراعية والتجارية، وتعزز من فرص التنمية في المنطقة.