أعمال تأهيل خط الرميلان – حمص تتواصل لضمان تدفق النفط إلى المصافي

حمص-سانا

تفقد نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس أحمد قبه جي وعدد من المعنيين في الشركة اليوم الخميس، سير العمل في موقع الشيخ هلال بريف حماة الشرقي، ضمن مشروع إعادة تأهيل خط نقل النفط الرميلان – حمص، الذي يؤمن النفط الخام لتكريره في مصفاة حمص.

وأوضح مدير إدارة المنطقة الوسطى لنقل النفط الخام المهندس علي قرنفل في تصريح لمراسل سانا، أنه منذ تحرير الحقول السورية، قامت فرق الصيانة بالشركة بأعمال إعادة تأهيل خط النفط الثقيل الممتد من محطة تل عدس في حقول الرميلان إلى مدينة حمص، وبمسافة 560 كم، وأكد قرنفل أن تشغيل الخط يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يُسهم بشكل كبير في تسهيل نقل النفط الخام إلى مصافي حمص وبانياس.

وأضاف قرنفل: إن الشركة استطاعت تأهيل المحطات التي تعرضت للتخريب والدمار، بما فيها محطة حمص، كما تم إصلاح وتأهيل الجزء الرابط بين مدينة حمص وموقع الشيخ هلال، ومن المتوقع الانتهاء قريباً من أعمال تأهيل المحطة السابعة في منطقة أثريا.

بدوره، بيّن مدير تطوير إدارة المنطقة الوسطى، المهندس عماد كلثوم، أن أعمال التأهيل بدأت قبل ثلاثة أسابيع بفريق عمل وطني تمكّن من معالجة الأضرار التي لحقت بالخط وإعادة تشغيل المحطات الواقعة عليه، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل الخط تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل نقل النفط الخام بسرعة وكفاءة من مناطق الإنتاج إلى المصافي والموانئ.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل خط النقل، في إطار جهود الشركة السورية للبترول، لتعزيز البنية التحتية للقطاع النفطي، واستعادة قدرة عمل المحطات.