ارتفاع أسعار النفط والذهب وسط ترقب انفراج أزمة مضيق هرمز

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدعومةً بآمال خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تقارير أفادت بأن طهران قد تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز.

وذكرت شبكة سي إن بي سي الاقتصادية أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت إلى 95.02 دولاراً للبرميل، بزيادة 0.09 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.59 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة قبل أن تعاود الارتفاع، في ظل استمرار ترقب الأسواق لتطورات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار، في المعاملات الفورية نحو 0.9% إلى 4830.66 دولاراً للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.6% إلى 4852.40 دولاراً.

وعبّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، لكنها حذرت في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 80.17 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 1.2% إلى 2134.55 دولاراً، كما صعد البلاديوم 1.1% إلى 1590.14 دولاراً.