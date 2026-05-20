“أدنوك”: خط أنابيب النفط الإماراتي الجديد اكتمل بنسبة 50%

أبو ظبي-سانا

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” اليوم الأربعاء أنّ خط أنابيب النفط الإماراتي الجديد اكتمل بنسبة 50 %، وذلك في إطار الخطط الهادفة إلى تخطي مضيق هرمز.



ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة سلطان الجابر قوله: “⁠إن الإمارات تمضي قدماً في خطط وضعتها العام الماضي لمد خط الأنابيب ‌الجديد غرب – شرق 1″، مشيراً إلى أنّ “إغلاق مضيق هرمز يمثل أشد تعطيل لإمدادات الطاقة على الإطلاق، وأن الأمر ليس مجرد قضية اقتصادية بل يشكل سابقة خطيرة”.



وتأتي تصريحات الجابر في وقت تتسارع فيه تحركات دول الخليج العربي لتعزيز بدائل تصدير النفط وتقوية البنية التحتية للطاقة، مع استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وتزايد المخاوف من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الإمدادات العالمية وأسواق الطاقة.

ويقضي مشروع “غرب – شرق 1” بمدّ خط أنابيب جديد للنفط الخام، ويُتوقع تشغيله عام 2027، وعند اكتمال التشغيل سيُضاعف الطاقة التصديرية لأدنوك عبر الفجيرة، ومن المتوقع أن يُتيح ذلك للشركة تصدير نفط حقولها البحرية الكبرى، ومنها داس وزاخم وأم اللولو، متجاوزاً مضيق هرمز كلياً.