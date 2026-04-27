توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع سوق النصر في مدينة الباب بريف حلب

حلب-سانا

وقع مجلس مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي ومديرية الأوقاف وفرع هيئة الاستثمار السورية في المحافظة مع شركة الشهابي اليوم الإثنين، اتفاقية تنفيذ مشروع سوق النصر في مدينة الباب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنظيم الحركة التجارية في المدينة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور محافظ حلب عزام الغريب، ومعاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار، ومسؤول منطقة الباب حسين الشهابي، ورئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي، إلى جانب عدد من المعنيين.

وأوضح المستثمر عبد الكريم زيدان الشهابي في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع سيقام في موقع سوق الهال سابقاً، ويعد من المشاريع التجارية الحيوية في مدينة الباب، لافتاً إلى أنه يمثل أول استثمار من نوعه في المنطقة الشرقية، وسيوفر ما بين 900 و1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبيّن الشهابي أن السوق سيسهم في تخفيف العبء عن مجلس المدينة، عبر إنشاء سوق منظم يضم محالاً تجارية ومواقع مخصصة للبسطات، بما يساعد على تنظيم النشاط التجاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته أوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي في تصريح مماثل أن المشروع استثماري خدمي ينفذ وفق نظام B.O.T ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم محالاً تجارية ومراكز خدمية ومواقف للسيارات، إضافة إلى جزء مخصص للبسطات الشعبية، بهدف تنظيم عملها ومنع إشغال الطرقات وإعاقة الحركة المرورية.

بدوره أشار مدير المشاريع في فرع هيئة الاستثمار بحلب صهيب بوشي إلى أن سوق النصر يعد أول مشروع استثماري ينطلق في ريف حلب بعد أن تركزت المشاريع خلال السنوات الماضية داخل المدينة، مؤكداً أن المستثمر سيباشر أعمال التنفيذ فوراً، بدءاً من إعداد المخططات والرخص وصولاً إلى الأعمال الإنشائية.

وأوضح بوشي أن مدة تنفيذ المشروع المتوقعة تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد فترة الاستثمار إلى نحو 20 عاماً، على أن يعود المشروع بعد ذلك إلى مجلس مدينة الباب ومديرية الأوقاف، بما يحقق عوائد خدمية وتنموية للمدينة.

ويأتي مشروع سوق النصر في مدينة الباب في إطار الجهود المبذولة لتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في المدينة، التي تعد من أبرز مدن ريف حلب الشرقي ومركزاً تجارياً مهماً يربط عدداً من البلدات والقرى المجاورة، حيث شهدت المدينة خلال السنوات الماضية توسعاً سكانياً ونشاطاً تجارياً متزايداً، ما أوجد حاجة ملحّة لتنظيم الأسواق وتطوير البنية الخدمية بما يواكب متطلبات الأهالي.