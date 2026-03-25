اجتماع سوري–تركي في غازي عنتاب يبحث تطوير النقل البري والربط التجاري المباشر

غازي عنتاب-سانا

ركز اجتماع اللجنة السورية – التركية المشتركة للنقل البري، الذي عقد في مدينة غازي عنتاب التركية يومي الثلاثاء والأربعاء (الـ 24 والـ 25) من شهر آذار الجاري، على تطوير منظومة النقل البري بين البلدين في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري بين البلدين.

و ناقش الجانبان خلال الاجتماع عدداً من القضايا المحورية، تركزت على تطوير منظومة النقل البري بين البلدين، حيث أكد الجانب التركي على النمو الكبير الذي شهدته حركة النقل الدولي بنسبة 44 بالمئة خلال العام الماضي.

وشدد الجانبان على أهمية الانتقال إلى نموذج النقل المباشر بين تركيا وسوريا؛ ما يساهم في تسريع الحركة التجارية وتقليل التكاليف من خلال الاستغناء التدريجي عن عمليات نقل الحمولة عند المعابر الحدودية، كما تمت مناقشة التحديات المتعلقة بالتأشيرات، حيث أشار الجانب السوري إلى الصعوبات التي يواجهها السائقون السوريون في الحصول على التأشيرات، داعياً إلى تسريع الإجراءات وتسهيلها.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من المعطيات المقدمة من قبل السفارة التركية في دمشق، حيث تم منح 247 تأشيرة من أصل 350 طلباً، بينما لا تزال باقي الطلبات قيد المعالجة.

آفاق الترانزيت والتحول الرقمي في خدمة النقل المشترك

في سياق متصل، تناول الجانبان آفاق النقل العابر للأراضي السورية، حيث أبدت تركيا اهتماماً باستخدام الأراضي السورية كممر للوصول إلى العراق، إلا أن الجانب السوري أوضح أن البنية التحتية الحالية لا تسمح بتوسيع هذا النوع من النقل في الوقت الراهن، مع التأكيد على أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.

كما تم الاتفاق على إطلاق النقل التجاري للركاب بين البلدين، استجابةً للطلب المتزايد في هذا المجال، وأُقر أن يُعقد اجتماع آخر في شهر نيسان المقبل لاستكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لبدء التشغيل.

على صعيد التحديثات التقنية، عرض الجانب التركي نظام “U-Net” الرقمي لإدارة النقل، الذي يوفر تتبعاً لحظياً للمركبات والسائقين عبر المعابر الحدودية، في إطار جهود البلدين نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة القطاع، وتم إبداء الاستعداد لتوسيع التعاون في مجالات الترخيص والتفتيش والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الاجتماع المقبل في سوريا

في ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التقدم المحقق في التعاون الثنائي، واتفقا على عقد الاجتماع المقبل في سوريا.

شارك في الاجتماع من الجانب السوري كل من مدير التعاون الدولي إياد الأسعد، ومدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد كسحة، ومدير النقل الطرقي عماد الدين القش.

وتعتبر اللجنة التركية-السورية المشتركة للنقل البري، إحدى الآليات التي تسهم في تعزيز التعاون في قطاع النقل بين تركيا وسوريا وبالتالي تعزيز التبادل التجاري، حيث يجتمع الطرفان بشكل دوري لمناقشة القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالنقل.