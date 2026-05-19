انخفاض مؤشر “ناسداك” إثر تراجع أسهم التكنولوجيا وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

واشنطن-سانا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة “وول ستريت” على تباين اليوم الإثنين حيث انخفض مؤشر “ناسداك” لأسهم شركات التكنولوجيا بضغط من عمليات جني الأرباح، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وصعود أسعار النفط.

وذكرت رويترز أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” تراجع بمقدار 4.90 نقاط، أي بنسبة 0.07 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7403.60 نقاط.

كما هبط مؤشر “ناسداك” المجمع بمقدار 135.79 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، لينهي التداولات عند مستوى 26089.35 نقطة.

وفي المقابل، سجل مؤشر “داو جونز” الصناعي ارتفاعاً بمقدار 159.52 نقطة، أي بنسبة 0.33 بالمئة، ليصل إلى مستوى 49688.25 نقطة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات- وهو المقياس القياسي لتكاليف الاقتراض العالمية- إلى أعلى مستوى له منذ شباط 2025 في وقت سابق من الجلسة، وذلك مدفوعاً بالمخاوف المستمرة من اضطراب إمدادات النفط وتأثيرها المباشر على زيادة معدلات التضخم.

وتعيش الأسواق المالية العالمية منذ أشهر تحت وطأة المخاوف من موجة تضخمية جديدة مدفوعة بالارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام، الناجم عن اضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في ممرات الطاقة العالمية، حيث يشكل هذا الارتفاع عبئاً إضافياً على الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، ويقلص من احتمالات قيام المصارف المركزية بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.