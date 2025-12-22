وزارة الزراعة السورية واتحاد المهندسين الزراعيين العرب يبحثان تعزيز التعاون للنهوض بالقطاع

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري أمجد بدر، مع أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب علي خلف أبو نقطة، سبل تعزيز التعاون المشترك للنهوض بالقطاع الزراعي، وآليات إعادة تأهيل ودعم مقر الاتحاد في دمشق.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الزراعة بدمشق اليوم، أكد الوزير بدر أن سوريا تعمل وفق نهج جديد لتطوير النقابات التابعة للوزارة لتكون أكثر فعالية وعملية، عبر التدريب والتأهيل وورشات العمل.

وأشار الوزير بدر إلى الدور الحيوي للمنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي، والتي تقدم الدعم والمساعدة لإعداد برنامج سنوي يتضمن كل الخبرات والمسارات، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا.

وناقش الاجتماع أهمية وضع برامج شاملة للمهندسين العاملين في القطاع الزراعي، ما يسهم في تبادل الأفكار والخبرات والمهارات، وبناء القدرات الفنية اللازمة لإتمام العمل.

من جانبه، أعرب أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب علي خلف أبو نقطة، عن تقديره للدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في دعم المشاريع الجديدة، مؤكداً أن خطة العمل في المرحلة المقبلة تركز على إعداد وتأهيل طلاب الهندسة الزراعية والخريجين الجدد لتمكينهم من مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع الزراعي.

يذكر أن اتحاد المهندسين الزراعيين العرب منظمة مهنية عربية ،تأسست عام 1968 تحت مظلة جامعة الدول العربية، وأهم أهدافه المساهمة في التكامل الاقتصادي العربي وصولاً الى الوحدة الاقتصادية العربية، والتنمية الزراعية المستدامة.