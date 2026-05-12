السورية للحبوب توقّع مذكرة تفاهم مع شركة فاز لتأهيل وتشغيل عدد من المطاحن

دمشق-سانا



وقعت المؤسسة السورية للحبوب مع شركة فاز للاستثمار مذكرة تفاهم، لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير وتشغيل عدد من مطاحن المؤسسة في مختلف المحافظات، وذلك في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المذكرة التي وقعها مدير المؤسسة حسن العثمان مع رئيس مجلس إدارة شركة فاز فيصل عبد الله الخالدي، تشمل تنفيذ برنامج متكامل لإعادة التأهيل والتطوير عبر إدخال خطوط إنتاج حديثة، وأحدث المعدات والتقنيات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتطوير منظومة إنتاج الطحين ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تشمل مذكرة التفاهم إعادة تأهيل المطاحن وتطويرها، وتوريد خطوط الإنتاج والمعدات الحديثة وتركيبها، وتشغيل المطاحن وإدارتها وصيانتها، وتطوير منظومة إنتاج الطحين والسميد.

وبحسب مذكرة التفاهم تتضمن المرحلة الأولى تأهيل وتشغيل 11 مطحنة، منها اليرموك في محافظة درعا، والرشيد في محافظة الرقة، ومطحنة إدلب في محافظة إدلب.

وأكد الجانبان أن المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الغذائي، من خلال رفع الطاقة الإنتاجية.

ويهدف توقيع مذكرة التفاهم إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاع الحبوب في سوريا، والذي تراجع خلال السنوات الماضية جراء جملة من التحديات، أبرزها تراجع المساحات المزروعة نتيجة الظروف المناخية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، ومنشآت التخزين والنقل.