وول ستريت تبدأ جلستها على انخفاض مع تراجع أسهم التكنولوجيا والرقائق

واشنطن-سانا

افتتح مؤشرا “ستاندرد اند بورز 500 “و “ناسداك” التعاملات ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء على انخفاض تحت ضغط من ضعف أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

ووفقاً لرويترز، صعد المؤشر “داو جونز” الصناعي 62.5 نقطة أو 0.12 % إلى 52287.14 في حين انخفض المؤشر “ستاندرد اند بورز 500 ” بمقدار 11.7 نقطة أو 0.16 % إلى 7497.47.

وتراجع المؤشر “ناسداك” المجمع 143.5 نقطة أو 0.56 % إلى 25693.719.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حذر المستثمرين قبيل إعلان الدفعة الأولى من أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي قد تحدد ما إذا كان الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والذي تشهده وول ستريت قابلاً للاستمرار.