وول ستريت تبدأ جلستها على انخفاض مع تراجع أسهم التكنولوجيا والرقائق

PQWFN2N36VJHDBHQ3T6YEW2XLA وول ستريت تبدأ جلستها على انخفاض مع تراجع أسهم التكنولوجيا والرقائق

واشنطن-سانا

افتتح مؤشرا “ستاندرد اند بورز 500 “و “ناسداك” التعاملات ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء على انخفاض تحت ضغط من ضعف أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

ووفقاً لرويترز، صعد المؤشر “داو جونز” الصناعي 62.5 نقطة أو 0.12 % إلى 52287.14 في حين انخفض المؤشر “ستاندرد اند بورز 500 ” بمقدار 11.7 نقطة أو 0.16 % إلى 7497.47.

وتراجع المؤشر “ناسداك” المجمع 143.5 نقطة أو 0.56 % إلى 25693.719.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حذر المستثمرين قبيل إعلان الدفعة الأولى من أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي قد تحدد ما إذا كان الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والذي تشهده وول ستريت قابلاً للاستمرار.

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