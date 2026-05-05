“باسيفيك تكنولوجي” التركية توقع اتفاقية تصدير 100 ألف مسيّرة

إسطنبول-سانا

أعلنت شركة “باسيفيك تكنولوجي” التركية اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ أول عملية تصدير لها في مجال الصناعات الدفاعية ودخول الأسواق الدولية، عقب توقيع اتفاقية لتصدير 100 ألف طائرة مسيَّرة ومنتجات أخرى.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة آيقوت فراح قوله في مؤتمر صحفي في إسطنبول: “إن شركة باسيفيك تكنولوجي وقعت اتفاقية إطارية مع مؤسسة تكنولوجية ودفاعية في دولة صديقة وحليفة، دون ذكر اسمها، وستقوم بموجبها بتصدير عدة منتجات، منها 100 ألف طائرة مسيَّرة انتحارية من طراز “مركوت”، و10 مروحيات دون طيار من طراز “ألبين”.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً تصدير 25 مروحية صغيرة دون طيار من طراز “دومرول”، و500 مسيرة انتحارية تكتيكية من طراز “دلي”، و500 وحدة دعم ومراقبة أرضية ذاتية من طراز “كورغان”.

وأشار إلى أنّ الأنظمة غير المأهولة والمنصات الذاتية وتقنيات الأسراب أصبحت عوامل حاسمة، في العمليات العسكرية ، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية من خلال الأنظمة الجوية غير المأهولة، والمنصات الذاتية التي تطورها في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف: إنها ستعرض خلال معرض “ساها 2026” للصناعات الدفاعية الذي انطلقت فعالياته، في مدينة إسطنبول اليوم، منتجين جديدين هما “دلي- س” وهو طائرة مسيَّرة انتحارية قادرة على العمل بشكل فردي أو ضمن سرب، ويمكن إطلاقها يدوياً، وتتميز بدقة إصابة عالية، يبلغ مداها 35 كيلومتراً، ومدة طيرانها 30 دقيقة، والدرون كورغان-م في2 ذاتي الشحن القادر على العمل على مدار الساعة، والذي يتميز بالهبوط التلقائي والشحن الذاتي.

وانطلقت، اليوم في إسطنبول، فعاليات معرض “ساها 2026” الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، ويستمر حتى الـ 9 من أيار الجاري ، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة، بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

وسيشهد المعرض تقديم منتجات ذات تكنولوجيا عالية للمرة الأولى، وعرض قدرات مركبات ذاتية القيادة ومزودة بأحدث التقنيات ومطورة في تركيا بمجال استكشاف الكواكب.