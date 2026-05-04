الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الإثنين على انخفاض ملموس، متأثرة بتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية جراء استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

وذكرت رويترز أن مؤشر”ستوكس 600″ الأوروبي أغلق منخفضاً بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى مستوى 605.51 نقاط، مسجلاً بذلك أكبر تراجع يومي له في نحو شهر.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تحول في توقعات المتعاملين، الذين يرجحون الآن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، ما انعكس سلباً على أداء أسهم البنوك في منطقة اليورو التي هبطت بنسبة 2.7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من ستة أسابيع.

وفي قطاع الصناعة، تراجعت أسهم شركات السيارات بنسبة 2.1 بالمئة، متأثرة بالتلويح برفع الرسوم الجمركية على الصادرات المتجهة إلى الأسواق الأمريكية، في حين نزل سهم عملاق الصناعة الألماني “تيسن كروب” بنسبة 1.8 بالمئة عقب تعثر مفاوضات لبيع إحدى وحدات التابع له.

وكانت تقارير اقتصادية أكدت أن تبعية المنطقة الأوروبية لمصادر الطاقة الخارجية تشكل العائق الأكبر أمام تعافي البورصات، حيث لا تزال الأسهم تكافح للوصول إلى مستوياتها السابقة وسط مخاوف جدية من الركود التضخمي وتعثر عجلة الإنتاج.