تجار دمشق يرحبون بقرار فتح المحال ليلاً في رمضان لتلبية احتياجات المواطنين بعد الإفطار

دمشق-سانا

شكل قرار محافظة دمشق بالسماح بفتح المحال والمنشآت التجارية والخدمية ليلاً خلال شهر رمضان المبارك وأسبوع عيد الفطر، خطوة رحب بها عدد من التجار، معتبرين أنها تعزز الحركة التجارية وتتيح لهم تلبية احتياجات المواطنين بعد الإفطار.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر في تصريح لـ سانا، أن القرار يعد خطوة من شأنها تعزيز الحركة التجارية، وتنشيط الأسواق في العاصمة، ولا سيما في ظل خصوصية شهر رمضان المبارك، الذي تتركز فيه الأنشطة والاحتياجات في الفترات المسائية.

وأشار الأشقر إلى أنه من المتوقع أن يسهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وزيادة حجم المبيعات، ودعم أصحاب الفعاليات التجارية والحرفية، إضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة خلال هذه الفترة، كما يمنح المواطنين مرونة أكبر في التسوق، وتأمين مستلزماتهم في أوقات تتناسب مع طبيعة الحياة في رمضان.

فرصة لتعويض الخسائر

محمد الحسن، صاحب محل حلويات، اعتبر القرار “خطوة إيجابية جداً”، مؤكداً أنه يتيح لهم تقديم خدماتهم للمواطنين بعد الإفطار مع ارتفاع الطلب على الحلويات والمأكولات خلال الشهر الفضيل، متوقعاً زيادة ملحوظة في الحركة التجارية.

من جانبها، أثنت ليلى منصور، صاحبة متجر ألبسة على القرار، وقالت: “من الأمر الجيد أن نتمكن من العمل ليلاً، فهذا يساعدنا على تلبية احتياجات الزبائن الذين يفضلون التسوق بعد الإفطار، مشيرة إلى أن القرار يمنحنا “فرصة لتعويض بعض الخسائر التي عانينا منها خلال الأشهر الماضية.

وكانت محافظة دمشق أصدرت قراراً أول أمس السبت، يقضي بالسماح بالفتح الليلي للمحال والمنشآت التجارية خلال شهر رمضان المبارك، وأسبوع عيد الفطر، وذلك في إطار تلبية متطلبات حركة الأسواق المتزايدة خلال هذه الفترة.