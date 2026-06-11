الوزير البشير يبحث في واشنطن تطوير قطاع الطاقة في سوريا

واشنطن-سانا

التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير في واشنطن الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” روجر مارتيلا.



وبحث الجانبان ملفات تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ومحطات التوليد في سوريا، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستفادة من تقنيات الشركة وحلولها المتقدمة لدعم وتأهيل هذا القطاع الحيوي.



وكان وزير الطاقة قد بحث في وقت سابق اليوم مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور “جيم ريش – Jim Risch”، واقع قطاع الطاقة والتحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها احتياجات البنية التحتية، وتأمين الإمدادات، وجذب الاستثمارات، وتطوير القدرات الفنية والتقنية.