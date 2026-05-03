الكرملين: تراجع إمدادات النفط الروسية قد يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تراجع إمدادات النفط الروسية في الأسواق العالمية من شأنه أن يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، في ظل حالة النقص التي تشهدها السوق حالياً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله في تصريح، اليوم الأحد: “إن خروج كميات إضافية من النفط الروسي من السوق سيؤدي إلى قفزة في الأسعار لتتجاوز مستوياتها الحالية التي تخطت حاجز الـ 120 دولاراً للبرميل”، موضحاً أن سوق الطاقة تعاني أساساً من نقص في الإمدادات جراء الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز، وأن أي انخفاض إضافي في الصادرات الروسية سيفاقم الضغوط السعرية.

وكانت سبع دول من تحالف “أوبك بلس” وهي “روسيا والسعودية والعراق وكازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عُمان أعلنت في وقت سابق اليوم زيادة الحد الأقصى لإنتاجها النفطي في حزيران المقبل بمقدار 188 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن جهود الحفاظ على استقرار التوازن بين العرض والطلب.