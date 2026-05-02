السورية للبترول: صهاريج النفط العراقية تنتظر انتهاء إجراءات الدخول إلى سوريا

دمشق-سانا

أوضحت الشركة السورية للبترول اليوم السبت أن الصهاريج ال 70 المحملة بالنفط الخام القادمة من المصافي القريبة من منفذ ربيعة الحدودي في الجانب العراقي، ما زالت تنتظر الانتهاء من الإجراءات، من أجل الدخول إلى سوريا عبر منفذ اليعربية.

وذكر مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة صفوان شيخ أحمد في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه تم تحويل مسار هذه الشحنات إلى معبر اليعربية مروراً بطريق (M4) باتجاه بانياس، بدلاً من المسار الأول عبر منفذ التنف، موضحاً أنه إجراء لوجستي بحت يهدف إلى اختصار المسافة والزمن وضمان سرعة وصول التوريدات، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في طبيعة العقود أو المواد المتفق عليها مسبقاً.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت أمس الجمعة، المباشرة بتصدير النفط الخام عبر منفذ ربيعة – اليعربية الحدودي، بإرسال أول 70 صهريجاً محملاً بالنفط باتجاه سوريا، في خطوة لتفعيل هذا المنفذ كممر استراتيجي لتصدير النفط الخام.

وكانت أولى قوافل الفيول العراقي بدأت في بداية شهر نيسان الماضي بالدخول إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، في إطار التأكيد على دور سوريا المحوري الإقليمي وموقعها الاستراتيجي كبوابة حيوية على البحر المتوسط.