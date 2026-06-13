غرام الذهب يرتفع 250 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 250 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أول أمس الخميس.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم السبت، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏17300 ليرة سورية جديدة للمبيع، و17000 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14500 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4219 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‌‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً ‏وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‌‏الصاغة في ‏المحافظات.