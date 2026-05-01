لجنة التعاون الصناعي لدول الخليج تقر تمديد الرسوم الجمركية على منتجات الحديد

الرياض-سانا

أقرت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي توصية بتمديد الرسوم الجمركية على منتجات الحديد، واعتماد مشاريع التحول الرقمي لمكتب الأمانة الفنية المعني بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها السادس والخمسين الذي عُقد افتراضياً اليوم الجمعة، على آلية تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

كما أقرت اللجنة توصية بنتائج دراسة الفرص الاستثمارية الصناعية الخليجية المشتركة، وأوصت باستكمال دراسة المنتجات الأساسية الواردة ضمن قائمة السلع “الحرجة”.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس حيث تم التأكيد على المضي قدماً في تطوير تعريف “المنتج الوطني الخليجي”، واستكمال العمل في الخطة التنفيذية للسلع الخاضعة للحماية الجماعية.

يشار إلى أن المشاركين بالاجتماع بحثوا سبل تعزيز إطلاق “منصة الخليج الصناعية” عبر إعداد إطار حوكمة متكامل للمنصة بما يضمن أمن البيانات ودقة المعلومات المتداولة.