وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين بلغت ذروتها وقد تبقى فوق 3 دولارات حتى 2027

واشنطن-سانا

رجّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأحد، بقاء أسعار البنزين فوق مستوى 3 دولارات للغالون الواحد حتى العام المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن رايت قوله: إن “أسعار البنزين بلغت ذروتها ومن الممكن انخفاضها في وقت لاحق من هذا العام لكن المرجح أكثر أنها ستبقى مرتفعة حتى العام المقبل”.

وقدم المسؤولون في إدارة ترامب وجهات نظر متفاوتة حول تحرك الأسعار؛ فبينما توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي تراجع الأسعار إلى نطاق 3 دولارات هذا الصيف، وضع رايت اليوم الأحد جدولاً زمنياً أطول للوصول إلى هذا السعر.

وكانت الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، لكن ترامب اتهم إيران اليوم الأحد بانتهاكه عبر هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأكدّ ترامب في الوقت ذاته أن المفاوضات مع طهران ستستمر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، محذّراً إيران من مغبة رفض العرض الذي ستقدمه واشنطن.