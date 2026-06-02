ألمنيوم البحرين تستحوذ على مجموعة ألمنيوم دنكيرك الفرنسية

باريس-سانا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” إحدى أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم اليوم الثلاثاء، استحواذها على مجموعة المعادن الفرنسية “ألمنيوم دنكيرك”، لقاء نحو 2,2 مليار دولار.

وذكرت وكالة فرانس برس أنّ الشركة البحرينية وقعت الاتفاق أمس، مع المالك الحالي للمجموعة الفرنسية، وهو صندوق الاستثمار الأميركي “أميركان إندستريال بارتنرز” (AIP)، على هامش مؤتمر استثماري في فرنسا.

وأوضحت شركتا ألمنيوم البحرين، وألمنيوم دنكيرك في بيان مشترك “أنّ صندوق الاستثمار العام الفرنسي (Bpifrance) سيحتفظ بحصة أقلية تبلغ ستة في المئة مع إنجاز الصفقة”.

وتُشغّل ألمنيوم دنكيرك التي كانت مملوكة سابقة لمجموعة بيشيني الفرنسية، موقعاً كبيراً في شمال فرنسا ينتج 300 ألف طن من هذا المعدن سنوياً، ويوظّف نحو 750 شخصاً.

وانتقلت ملكيتها في العام 2021 إلى الصندوق الأميركي بعدما تخلف مالكها السابق وهو تكتل يعود لرجل الأعمال الهندي سانجيف غوبتا عن سداد استحقاقات ديون.

يشار إلى أن الشركة البحرينية “ألبا” التي أُسست عام 1971، تنتج 1,6 مليون طن من الألمنيوم سنوياً.