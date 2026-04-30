اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع سفير موريتانيا التعاون الاقتصادي وتأسيس مجلس أعمال مشترك

دمشق-سانا

بحث نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عصام الغريواتي مع السفير الموريتاني في دمشق الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، سبل إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مبنى الاتحاد، على ضرورة إحياء العلاقات الاقتصادية وتفعيل مذكرات التعاون القائمة، إلى جانب العمل على توقيع اتفاقيات جديدة وتأسيس مجلس أعمال سوري–موريتاني، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تنظيم ملتقى اقتصادي في موريتانيا يتضمن إقامة معرض للمنتجات والبضائع السورية، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، بهدف توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية.

وتخلل الاجتماع استعراض التسهيلات المتاحة للمستثمرين في كلا البلدين، مع تأكيد مشترك على بذل أقصى الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجهات لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع علاقات التعاون مع الدول العربية، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، إضافة إلى دعم فرص الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.