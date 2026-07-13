وزارة المالية تحدد موعد امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، أن امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني للعام 2026، سيجري يوم السبت الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن الامتحان سيجري في المراكز المعتمدة بجامعات دمشق في مبنى كلية الاقتصاد، وحلب في مبنى كلية الاقتصاد، وحمص في مبنى كلية الهندسة الزراعية.

ودعت الوزارة جميع المتقدمين المقبولة طلباتهم، إلى التواجد في المركز الامتحاني المخصص لهم الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المحدد.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أصدر في الخامس من شهر حزيران الجاري، قراراً يقضي بتأجيل موعد امتحان شهادة المحاسب القانوني إلى الـ 25 من تموز الحالي بدلاً من الـ 20 من حزيران الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على منح المتقدمين فرصة زمنية كافية وإضافية، تتيح لهم التحضير الجيد والاستعداد الأمثل لاجتياز الاختبارات بنجاح.