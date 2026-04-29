“هايتك سيريا” في يومه الثاني.. عرض تقنيات متقدمة وتعزيز للشراكات في قطاع الاتصالات

دمشق-سانا

يواصل معرض “هايتك سيريا” فعالياته في يومه الثاني على أرض مدينة المعارض بدمشق، وسط مشاركة لافتة من شركات الاتصالات والتكنولوجيا المحلية والدولية، التي تعرض أحدث حلولها في مجالات البنية التحتية الرقمية والشبكات والابتكارات التقنية.

وسجل المعرض حضوراً لافتاً للشركات السورية العاملة في مجالات الشبكات وإكسسوارات الهواتف والألياف الضوئية، حيث تسعى إلى إبراز قدراتها التنافسية ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

عرض الخبرات

وفي تصريح لـ سانا ذكر منذر بيطار، المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية للاتصالات، أن الهدف من مشاركتهم عرض خبراتهم في تطوير الشبكات، وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلية، مبيناً أن “هيتك” يشكل ملتقى مهماً لعرض الخدمات وتبادل المعلومات حول أحدث ما توصلت إليه الشبكات على الصعيدين العربي والإقليمي.

وأكد بيطار، حاجة السوق السورية إلى تطوير الشبكات الحالية وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطورات العالمية، مشدداً على أهمية الاعتماد على الخبرات الوطنية، بما يعزز قدرات القطاع محلياً.

التواصل المباشر

بدوره بيّن زياد الحصري، مدير عام إحدى الشركات المتخصصة في إكسسوارات الهواتف الذكية، أن المعرض يتيح التواصل المباشر مع المستهلكين، وبناء شراكات جديدة داخل سوريا وخارجها، وأن المنتجات التي تقدمها الشركات المحلية في مجال الإكسسوارات تعتمد على أحدث الابتكارات العالمية، ما يعزز فرص دخولها إلى أسواق جديدة، بما في ذلك الأسواق العربية، ويسهم في تعزيز حضور علاماتها التجارية إقليمياً.

أحدث التقنيات

من جانبه، أشار فراس إبراهيم، مدير إدارة إحدى شركات شبكات الألياف الضوئية، إلى أن هذه المشاركة تعد الثالثة للشركة بمعرض هايتك، مبيناً أن مثل هذه الفعاليات فرصة لتبادل الخبرات بين الشركات، وعرض أحدث التقنيات، والاطلاع على التطورات العالمية في هذا المجال.

ورأى إبراهيم أن قطاع الاتصالات في سوريا مقبل على مرحلة واعدة، رغم التحديات القائمة، معرباً عن تفاؤله بتحقيق انفراجات قريبة تدعم نمو هذا القطاع، وتعزز دوره في التنمية.

وانطلقت فعاليات المعرض يوم أمس الثلاثاء، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، وتستمر حتى الأول من أيار المقبل، حيث يستقبل الزوار يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلاً، مع تأمين نقل مجاني للزائرين من مركزي البرامكة جانب وزارة الزراعة، وساحة باب توما بدمشق إلى مدينة المعارض وبالعكس.