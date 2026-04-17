مجموعة السبع تؤكد ضرورة الحد من تكلفة الحرب بالشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع ضرورة الحد من تكلفة النزاعات طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، داعين إلى العمل لإحراز تقدم نحو تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان صدر عقب اجتماع عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة فرنسا، أمس الخميس، أن هناك إجماعاً تاماً على الحاجة الملحة للحد من الآثار السلبية لهذه النزاعات على الاقتصاد العالمي، مشددين على ضرورة التحرك الجاد نحو إرساء دعائم السلام.

وذكرت وزارة المالية الفرنسية، التي تتولى رئاسة المجموعة لهذا العام، أن المسؤولين ناقشوا أيضاً سبل تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية، إضافة إلى بحث تداعيات الأزمة في أوكرانيا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وكان صندوق النقد الدولي حذر، في تقرير له في وقت سابق أمس الخميس، من أن الاضطرابات في إمدادات الطاقة الناجمة عن التوترات الإقليمية ستلقي بظلالها بشكل كبير على اقتصادات المنطقة، ولا سيما الدول المصدرة للنفط والغاز، في حين يواجه مستوردو النفط في الشرق الأوسط صدمات ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض عوائد التحويلات المالية.