أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً

photo 2026 04 27 05 20 2311111 أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً

لندن-سانا

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين ارتفاعاً في مستهل المعاملات الآسيوية، وذلك على خلفية تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل أن المرور عبر مضيق هرمز لايزال محدوداً، ما ‌يبقي إمدادات النفط العالمية شحيحة.

وحسب رويترز فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار بنسبة ⁠2.11% إلى 107.55 دولارات للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار بنسبة 2.14% إلى 96.42 دولاراً للبرميل.

وتشهد الأوضاع في مضيق هرمز توتراً متزايداً في ظل التصعيد الإقليمي والتحركات العسكرية المتبادلة، ما يثير قلقاً واسعاً بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك