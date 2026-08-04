وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين

IMG 20260804 203215 717 وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين

دمشق-سانا

اتفقت وزارة الزراعة السورية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الثلاثاء، على إنشاء منصة إلكترونية لتعزيز التنسيق في إصدار شهادات الصحة النباتية، وإحداث محاجر بيطرية في عدد من المحافظات لمتابعة حالة الخراف والعجول المعدة للتصدير، ومنح شهادات الصحة الحيوانية وفق المعايير الدولية.

IMG 20260804 203216 326 وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين

كما اتفق الطرفان عقب جلسة مباحثات بين وزير الزراعة باسل السويدان، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في دمشق، على تشكيل لجنة دائمة مشتركة تُعنى بدراسة ومناقشة القوانين والتشريعات المتصلة بعمل الطرفين، وتحديث قوائم الآفات الحجرية، وتنظيم إصدار شهادات المنشأ بالتنسيق مع اتحاد غرف الزراعة السورية.

وتناول النقاش خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي، وآليات تسهيل تصدير المنتجات الزراعية، مع التأكيد على الالتزام بالروزنامة الزراعية لضبط دخول المنتجات الزراعية، بما يحقق حماية الإنتاج المحلي ويحافظ على استقرار الأسواق.

IMG 20260804 203215 950 وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين

وأوضح الوزير السويدان أبرز المطالب التي طرحها المزارعون خلال جولاته الميدانية في المحافظات، والتحديات التي تواجههم، ولا سيما ما يتعلق بمنح شهادات المنشأ، وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على إدخال الجرارات الزراعية والحصادات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية.

IMG 20260804 203216 248 وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين

من جانبه، أشار بدوي إلى تداخل الملفات المشتركة بين الهيئة والزراعة السورية، وتحدث حول جهود الهيئة في تجهيز مخابر متخصصة في جميع المنافذ الحدودية، وإنشاء ثلاثة مخابر مركزية متكاملة، بما يسهم في تطوير إجراءات الفحص والرقابة، موضحاً أن الهيئة تعمل على تطبيق ضوابط صارمة للحجر البيطري، بما يضمن الحد من انتقال الأمراض والأوبئة، وحماية الثروة الحيوانية، وفق المعايير المعتمدة.

وكان وزير الزراعة باسل السويدان أكد في حزيران الماضي، خلال لقائه وفداً من شركة استيراد للمستلزمات الزراعية، أنه يجري العمل على تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم إنتاج المبيدات أو استيرادها والتشجيع على الانتقال إلى الإنتاج العضوي، وتطوير عمل المخابر للوصول إلى منتج نظيف معد للاستهلاك المحلي والتصدير.

IMG 20260804 203215 723 وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين
IMG 20260804 203216 387 وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين
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