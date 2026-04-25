أسعار النفط تسجل ارتفاعاً أسبوعياً وسط تقلبات في الأسواق العالمية

لندن-سانا

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أسبوعياً في ختام تداولات اليوم الجمعة، رغم حالة التقلبات التي شهدتها الأسواق مع استمرار المتعاملين في تقييم تداعيات تعطل الإمدادات العالمية مقابل احتمالات استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت عند التسوية بمقدار 26 سنتاً، أي ما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل إلى 105.33 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.45 دولار، أو 1.5 بالمئة، لتستقر عند 94.40 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بنحو اثنين بالمئة بسبب تجدد مخاوف التصعيد ‌العسكري في ⁠المنطقة.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستشارَي الرئيس الأمريكي سيتوجهان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد صباح غد السبت، لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران اتسع إلى نطاق عالمي، مشيراً إلى أن طهران رغم ذلك ما زالت تملك فرصة للتوصل إلى “صفقة جيدة” مع واشنطن.

