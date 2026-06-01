معاون محافظ إدلب يبحث مع وفد من رجال الأعمال السوريين والإيطاليين فرص الاستثمار في المحافظة

photo 2026 06 01 10 08 59 معاون محافظ إدلب يبحث مع وفد من رجال الأعمال السوريين والإيطاليين فرص الاستثمار في المحافظة

إدلب-سانا

بحث معاون محافظ إدلب قتيبة الخلف أمس الأحد مع وفد من رجال الأعمال السوريين والإيطاليين الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.

وأوضحت محافظة إدلب عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي حضره مدير فرع هيئة الاستثمار في إدلب المهندس سعيد الأشقر، تناول واقع الاستثمار في المحافظة والمقومات التي تتمتع بها في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض فرص استثمارية واعدة يمكن أن تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط الإنتاجي.

وأكد الخلف أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات والشركات الراغبة بالاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى حرص المؤسسات المحلية على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يدعم جهود التنمية ويخدم المصلحة العامة.

وكانت محافظة إدلب كشفت آواخر العام الماضي عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعكس توجهها نحو التنمية المستدامة، أبرزها إنشاء مدينة ذكية متكاملة على مساحة 380 دونماً قرب المخطط التنظيمي لمدينة إدلب، إلى جانب طرح مشاريع سياحية وتجارية في مناطق جبل الأربعين، ودركوش، وحمامات الشيخ عيسى وغيرها.

اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن
بعد الجمود السياسي… فرنسا تُقرّ ميزانية 2026 والحكومة تتجاوز اقتراحَي حجب الثقة
استجابة لشكاوي المواطنين.. مديرية التجارة الداخلية بحماة تضبط مخالفات بعدد من الأفران
المفوضية الأوروبية تكشف عن استراتيجية لحماية المستهلك أمام تحديات التجارة الإلكترونية
دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى السويداء عن طريق بصرى الشام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك