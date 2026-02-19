وزارة المالية وشركة “لازارد” تبحثان دعم جهود تطوير وهيكلة المؤسسات المالية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع ممثلي شركة “لازارد” الفرنسية العالمية، المتخصصة في الاستشارات المالية وإدارة الأصول، ملفات ذات صلة بالمسار المالي والإصلاح المؤسسي، وذلك في لقاء مشترك بمقر الوزارة بدمشق.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش دعم جهود الدولة السورية في إصلاح القطاع المالي غير المصرفي، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

وأبدت الشركة اهتماماً بالعمل في سوريا، وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية السورية، حيث أكد الجانبان استمرار تبادل الآراء، ومناقشة فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة “لازارد”، التي تأسست عام 1848، من كبريات شركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول في العالم، إذ تدير أصولاً تفوق 248 مليار دولار، وتتمتع بمكانة مرموقة في الأسواق الأوروبية.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، بحث أمس الأربعاء، مع وفد من شركة “لازارد”، آفاق تحديث المنظومة المصرفية، ونقل الخبرات وتطوير الأدوات والخدمات المالية.