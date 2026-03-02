دمشق-سانا

يشكل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في سوريا، لما لهذه المشاريع من دور مباشر في تنشيط العملية الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار إلى آليات التمويل المتاحة لهذه الشريحة الحيوية، ودور المصارف الوطنية في توفير أدوات تمويل مرنة تسهم في دعم المشاريع الإنتاجية وتحويلها إلى رافعة حقيقية للناتج المحلي.

الصناعي: 1800 مشروع ممول بأكثر من 100 مليار ليرة

وأكد مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار في تصريح لـ سانا، أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل أولوية أساسية للمصرف، نظراً لأهميته في المساهمة بالتنمية الاقتصادية وتشغيل اليد العاملة والوصول إلى كل شرائح المجتمع، مبيناً أن عدد المشاريع الممولة من قبل المصرف في المحفظة المنتجة، تجاوز 1800 مشروع، بقيمة تزيد على 100 مليار ليرة سورية قديمة.

وأوضح بيطار أن المصرف أقر خطته التمويلية لعام 2026 بمبلغ 750 مليون ليرة سورية جديدة، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة المصرف هذا العام، والذي ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية، حيث أكد الوزير ضرورة أن يكون الجزء الأكبر من الخطة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث تصل نسبتها إلى 75 بالمئة من إجمالي الخطة.

وبيّن بيطار، أن المصرف أعاد خلال النصف الثاني من عام 2025 استئناف منح القروض للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية بكل أشكالها، سواء لتمويل رأس المال الثابت (تأسيس أو توسع) أو تمويل رأس المال العامل، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت بيطار إلى أن هذه القروض تمنح بفترة سماح تصل إلى سنة، وبفوائد تعتبر الأقل ضمن القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع الممولة والمنفذة من قبل المصرف خلال العام الماضي بلغ 25 مشروعاً بقيمة 7.087 مليارات ليرة سورية قديمة.

مصرف التوفير: خبرة متميزة وواسعة في قروض التجزئة

من جانبها، أشارت المدير العام لمصرف التوفير رغد معصب، إلى أنه يجري العمل حالياً على دراسة منتجات تمويلية جديدة سيتم إطلاقها فور استكمال الموافقات والإجراءات اللازمة، مع تأكيدها على حرص المصرف على استمرار وتطوير دوره في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من إيمانه المطلق بدورها المهم والمحوري في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بحث في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي، مع مديري المصارف خطط دعم التعافي الاقتصادي لعام 2026.