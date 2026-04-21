مباحثات سورية نرويجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار اليوم الثلاثاء، مع سفيرة مملكة النرويج بدمشق هيلدي هارالدستاد، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويرها.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، آفاق توسيع التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة.

كما تناول اللقاء إمكانية تشكيل مجالس أعمال مشتركة، لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي.

وتعمل الحكومة السورية على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة بهدف دعم عملية التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التبادل التجاري بما يسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.