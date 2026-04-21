صندوق التنمية السوري يستلم أكبر تعهّد بقيمة 25 مليون دولار

دمشق-سانا

أعلن صندوق التنمية السوري استلام مبلغ 25 مليون دولار أمريكي، الذي تعهّدت به عائلة “الخياط” لدعم المشاريع التنموية في سوريا.

وأكد الصندوق، عبر حسابه على منصة إكس، أمس الإثنين، أن العائلة سددت المبلغ المتعهّد به بشكل كامل، وأنها من أوائل الداعمين الذين وضعوا ثقتهم في الصندوق، مشيراً إلى أن التزامهم بتسديد المبلغ يعكس حرصهم على نهوض سوريا، ويسهم في تمكين الصندوق من إطلاق برامجه ومبادراته الأولى، معرباً عن شكره وتقديره للعائلة على مساهمتها.

وأكد المدير العام للصندوق صفوت رسلان، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تسديد أكبر تعهّد مالي للصندوق، من قبل عائلة الخياط يشكّل محطة مهمة في مسار العمل التنموي الذي بدأه الصندوق قبل أشهر، معتبراً أن هذا الإنجاز لا يُقاس بحجمه المالي فقط، بل بما يعكسه من ثقة حقيقية بالمشروع الوطني الذي يعمل عليه الصندوق، وبقدرة السوريين على المساهمة في إعادة البناء والتنمية.

ووجّه رسلان الشكر إلى جميع المتبرعين الذين قدّموا تعهّداتهم وأوفوا بها، مشيراً إلى أن كل مساهمة، مهما كان حجمها، تُعد جزءاً أساسياً من هذا الجهد الجماعي، وأن الملتزمين بالتعهّدات هم شركاء فعليون فيما يتحقق اليوم.

ودعا رسلان كل من قدّم تعهّداً إلى الإسراع في الوفاء به، مبيناً أن التزام المتبرعين هو ما يمكّن الصندوق من التقدّم في تنفيذ خططه ومشاريعه على الأرض، مرحّباً بكل من يرغب بالمساهمة في هذه المسيرة التنموية.

بدء تمويل أول المشاريع ذات الأولوية

أشار رسلان إلى أن الصندوق ملتزم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة التبرعات وتخصيصها، مؤكداً أنه سيتم الإعلان قريباً عن أول تخصيص مالي وبدء تمويل أول المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر.

وبيّن أن ما تحقق اليوم هو خطوة أولى في مسار طويل، وأن الصندوق مستمر بالعمل بثقة ومسؤولية ليكون عند حسن ظن السوريين، فالقادم يحمل الكثير من العمل والإنجاز.

يُذكر أن صندوق التنمية السوري أُطلق في حفل رسمي بقلعة دمشق في الرابع من شهر أيلول من العام الماضي، وتشمل مصادره المالية التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك