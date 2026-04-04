وزراء مالية أوروبيون يدعون إلى فرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة

بروكسل-سانا

دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز اليوم السبت، أن وزراء مالية كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا، أطلقوا هذا النداء المشترك في رسالة بتاريخ أمس، جاء فيها أن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي “متحد وقادر على اتخاذ إجراءات فعّالة”.

وأضاف الوزراء في رسالتهم: إن فرض الضريبة سيرسل أيضاً “رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس”.

وكانت أسعار الوقود قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الدول الأوروبية إثر الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن التأثيرات الاقتصادية على المواطنين.

صندوقا التنمية السوري والسعودي يبحثان تعزيز التعاون وتوقيع اتفاقية إطار مشتركة
بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
خارطة اقتصادية جديدة في سوريا ترتكز على الاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في غرف التجارة يدعم السياسات الاقتصادية ويعزز بيئة الأعمال
الضرائب والرسوم: الثلاثاء المقبل آخر موعد لتقديم البيانات حول الضريبة على الدخل ورسم الطابع
