إيطاليا: إغلاق مضيق هرمز يهدد الصادرات بـ169 مليون يورو يومياً

روما-سانا

كشف “منتدى التصدير الإيطالي” اليوم الإثنين أن الإغلاق التشغيلي لمضيق هرمز والتهديد بامتداد الأزمة إلى مضيق باب المندب يشكل تأثيراً فورياً على استمرارية الصادرات الإيطالية.

ووفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية بيَن المنتدى في تحليل أجراه لبيانات رسمية تابعة لكل من المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء “إستات” ووكالة التجارة الإيطالية ووزارة الخارجية أن “الصادرات الإيطالية معرضة لمخاطر لوجستية وتجارية بقيمة 169 مليون يورو يومياً مع خسائر صافية تقدر ما بين 25 و60 مليون يورو يومياً “.

وتتصاعد المخاوف الدولية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز واستمرار القيود على الملاحة في أحد أهم الممرات الحيوية الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المنقولة بحراً ما يجعل أي اضطراب فيه عاملاً مباشراً في تقلب الأسواق وارتفاع الأسعار.