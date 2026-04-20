الشركات الألمانية ترفع توقعاتها للاستثمار خلال العام الحالي

برلين-سانا

رفعت الشركات الألمانية توقعاتها للاستثمار خلال العام الحالي، وفقاً لأحدث بيانات معهد إيفو الاقتصادي حيث ارتفع مؤشر توقعات الاستثمار من -3.1 نقطة في كانون الأول 2025 إلى +0.2 نقطة في آذار الماضي.

وقال تيمو وولمرشاوزر، رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في معهد إيفو، إن تحسن الطلب في القطاع الصناعي أسهم في دعم المعنويات، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة حالة عدم اليقين، لا يزالان يشكلان عائقاً أمام تعافٍ اقتصادي أقوى.

وشهد القطاع الصناعي تحسناً في جاهزية الاستثمار حيث ارتفع المؤشر من -6.9 إلى +0.1 نقطة، وكان التحسن أوضح في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ ارتفع المؤشر من -6.4 إلى +2.0 نقطة، مع خطط توسعية ملحوظة في الاستثمار.

في المقابل، بقيت التوقعات ضعيفة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث استقر المؤشر عند -9.0 نقطة تقريباً دون تغيير يُذكر، بينما تراجعت توقعات الاستثمار في الصناعات الكيميائية من -15.8 إلى -16.2 نقطة.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية في المعهد لارا زارجيس إلى أن الشركات في مختلف القطاعات تعتزم أيضاً زيادة استثماراتها في البرمجيات، مرجحة أن يسهم التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه.

أما قطاع التجزئة، فاستقر مؤشر توقعات الاستثمار عند -9.6 نقطة، في حين حافظ قطاع الخدمات على نظرة إيجابية طفيفة مع تحسن المؤشر من +1.1 إلى +2.8 نقطة.