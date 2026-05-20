‏ الأحد المقبل .. مهرجان “اليوم الآسيوي للبراعم” في دمشق

دمشق-سانا‎ ‎

ينظم الاتحاد السوري لكرة القدم بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب ‏بدمشق، واللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم، مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم، وذلك يوم الأحد الـ 24 من أيار الجاري على أرض ملعب الفيحاء الرئيسي ‏عند الساعة الثانية والنصف ظهرا‎ً.

ويشارك في المهرجان نحو 200 لاعب من الفئات العمرية الصغيرة من ‏مواليد 2015 حتى 2019، إلى جانب أندية وأكاديميات كروية وعدد من ‏المدارس في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة وتعزيز المهارات الكروية ‏ضمن بيئة تنافسية محفزة‎.‎

ويأتي المهرجان ضمن الجهود الرامية لاكتشاف المواهب الواعدة في ‏المراحل العمرية المبكرة وتعزيز الانتماء للرياضة السورية، إضافة إلى ‏تعريف البراعم بالقيم الأولمبية والآسيوية وغرس روح العمل الجماعي‎.‎

