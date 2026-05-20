‏ الأحد المقبل .. مهرجان “اليوم الآسيوي للبراعم” في دمشق

دمشق-سانا
ينظم الاتحاد السوري لكرة القدم بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب بدمشق، واللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم، مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم، وذلك يوم الأحد الـ 24 من أيار الجاري على أرض ملعب الفيحاء الرئيسي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً.
ويشارك في المهرجان نحو 200 لاعب من الفئات العمرية الصغيرة من مواليد 2015 حتى 2019، إلى جانب أندية وأكاديميات كروية وعدد من المدارس في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة وتعزيز المهارات الكروية ضمن بيئة تنافسية محفزة.
ويأتي المهرجان ضمن الجهود الرامية لاكتشاف المواهب الواعدة في المراحل العمرية المبكرة وتعزيز الانتماء للرياضة السورية، إضافة إلى تعريف البراعم بالقيم الأولمبية والآسيوية وغرس روح العمل الجماعي.