أكثر من 268 ألف سهم حجم تداولات يوم الخميس في سوق دمشق ‏للأوراق المالية

دمشق-سانا
بلغت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الخميس، أكثر من 5.8 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 268359 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار أسهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 0.11 بالمئة مع تداول 17100 سهم لتغلق عند سعر 17.92 ليرة للسهم، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.32 بالمئة مع تداول 13403 أسهم لتغلق على سعر 16.09 ليرة للسهم.
وانخفضت أسهم بنوك البركة بنسبة 0.82 بالمئة مع تداول 37748 سهماً، وأغلق عند 16.92 ليرة، وقطر الوطني بنسبة 2.98 بالمئة مع تداول 26157 سهماً ليغلق عند سعر 22.82 ليرة، بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.64 بالمئة مع تداول 18119 سهماً ليغلق عند 15.81 ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 4.90 بالمئة مع تداول 140296 سهماً بقيمة 11.64 ليرة.
كما انخفضت أسهم شركات الأهلية للنقل بنسبة 4.93 بالمئة لتغلق عند 109.41 ليرات، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 3.77 بالمئة ليغلق عند 252.73 ليرة، وإسمنت البادية بنسبة 0.89 بالمئة، ليغلق عن 670.84 ليرة.
ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ومنها: سوريا الدولي الإسلامي، الشام، شهبا، والأردن، سوريا والخليج، والعقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين “أروب”، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجّلت يوم الخميس الماضي، قيمة تداولات بلغت 6.359 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 337656 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.