أكثر من 268 ألف سهم حجم تداولات يوم الخميس في سوق دمشق ‏للأوراق المالية

دمشق-سانا

بلغت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الخميس، أكثر من 5.8 ‏ملايين ليرة ‏سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 268359 سهماً، وذلك ‏وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن ‏السوق.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار أسهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 0.11 ‌‏بالمئة مع تداول 17100 سهم لتغلق عند سعر 17.92 ليرة للسهم، ‏والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ‏بنسبة 1.32 بالمئة مع تداول 13403 ‏أسهم لتغلق على سعر 16.09 ليرة للسهم‎.

وانخفضت أسهم بنوك البركة بنسبة 0.82 بالمئة مع تداول 37748 سهماً، ‏وأغلق ‏عند 16.92 ليرة، وقطر الوطني بنسبة 2.98 ‏بالمئة مع تداول ‌‏26157 سهماً ليغلق عند سعر 22.82 ليرة، بيمو السعودي الفرنسي بنسبة ‌‏4.64 بالمئة مع تداول 18119 سهماً ليغلق عند ‌‏15.81 ليرة للسهم، ‏والائتمان الأهلي بنسبة 4.90 بالمئة مع تداول 140296 سهماً بقيمة 11.64 ‌‏ليرة.

كما انخفضت أسهم شركات الأهلية للنقل بنسبة 4.93 بالمئة لتغلق عند ‌‏109.41 ليرات، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 3.77 بالمئة ليغلق عند ‌‏252.73 ليرة، وإسمنت البادية بنسبة 0.89 بالمئة، ليغلق عن 670.84 ‏ليرة‎.

ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة ‏اليوم، ومنها: سوريا الدولي الإسلامي، الشام، شهبا، والأردن، سوريا ‏والخليج، والعقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية ‏الدولية للتأمين “أروب”، والسورية ‏الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني ‏للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن ‏سوريا.

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية سجّلت يوم الخميس الماضي، قيمة ‏تداولات بلغت 6.359 ملايين ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى ‌‏337656 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق‎.