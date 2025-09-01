تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية

01 12 1 تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية


طرطوس-سانا
أعلنت الشركة السورية لنقل النفط اليوم عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في طرطوس على متن الناقلة Nissos Christiana لمصلحة شركة “بي سيرف إنرجي” العالمية على أن تتبعها عمليات تصدير لاحقة خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط قطاع النفط وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية.

01 14 1 تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية

وأوضح مدير عام الشركة معن باشا في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تحميل أول ناقلة نفط خام من مصب طرطوس النفطي من إنتاج الحقول السورية، وفائض عن عمل مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، مبيناً أن المشتقات النفطية أصبحت متوافرة في السوق المحلية، والكمية التي صدرت اليوم فائض عن حاجة المصافي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير القطع الأجنبي للسوق.

وأعرب باشا عن أمله في أن تستمر هذه العملية دون انقطاع، لافتاً إلى أن المعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات النفطية في سوريا، هي البنية التحتية التي خلفها النظام البائد، مبيناً أنه يوجد حالياً مشروع بإعادة هيكلة منشآت وزارة النفط بالكامل، بجهود الكوادر المحلية.

01 2 1 تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية

بدوره أشار معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز رياض جوباسي في تصريح مماثل إلى أنه تم اليوم تحميل أول ناقلة نفط من النفط السوري الثقيل التي تبلغ حمولتها نحو 600 ألف برميل، والتي تم شراؤها من قبل شركة bserf Energy العالمية المتخصصة بشراء النفط الخام وتصدير المشتقات النفطية، مبيناً أن الشحنة لها أهمية كبيرة والتي تعد تجربة للتأكد من جهوزية خطوط النقل والخزانات وتيرميناز المصب البحري، مؤكداً أن الجاهزية جيدة ولا يوجد أي مشاكل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الحكومية السورية، وخطط الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة لتعزيز حضور سوريا في الأسواق النفطية الخارجية.

01 3 1 تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية
01 5 1 تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية

الزراعة والفاو تتعاونان لوضع أسس إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار بين نقابتي المهندسين الأردنيين والسوريين
الغاز الأذربيجاني يصل إلى محطة جندر لتوليد الكهرباء في حمص
قطاع الغذائيات يشهد انتعاشاً في حركة البيع خلال عيد الأضحى
مباحثات تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية ووكالة GIZ الألمانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك