تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية



طرطوس-سانا

أعلنت الشركة السورية لنقل النفط اليوم عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في طرطوس على متن الناقلة Nissos Christiana لمصلحة شركة “بي سيرف إنرجي” العالمية على أن تتبعها عمليات تصدير لاحقة خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط قطاع النفط وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية.

وأوضح مدير عام الشركة معن باشا في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تحميل أول ناقلة نفط خام من مصب طرطوس النفطي من إنتاج الحقول السورية، وفائض عن عمل مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، مبيناً أن المشتقات النفطية أصبحت متوافرة في السوق المحلية، والكمية التي صدرت اليوم فائض عن حاجة المصافي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير القطع الأجنبي للسوق.

وأعرب باشا عن أمله في أن تستمر هذه العملية دون انقطاع، لافتاً إلى أن المعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات النفطية في سوريا، هي البنية التحتية التي خلفها النظام البائد، مبيناً أنه يوجد حالياً مشروع بإعادة هيكلة منشآت وزارة النفط بالكامل، بجهود الكوادر المحلية.

بدوره أشار معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز رياض جوباسي في تصريح مماثل إلى أنه تم اليوم تحميل أول ناقلة نفط من النفط السوري الثقيل التي تبلغ حمولتها نحو 600 ألف برميل، والتي تم شراؤها من قبل شركة bserf Energy العالمية المتخصصة بشراء النفط الخام وتصدير المشتقات النفطية، مبيناً أن الشحنة لها أهمية كبيرة والتي تعد تجربة للتأكد من جهوزية خطوط النقل والخزانات وتيرميناز المصب البحري، مؤكداً أن الجاهزية جيدة ولا يوجد أي مشاكل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الحكومية السورية، وخطط الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة لتعزيز حضور سوريا في الأسواق النفطية الخارجية.