مدير وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق جراء الحرب

باريس-سانا

أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الخميس، أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيرول قوله، خلال مؤتمر في باريس: “يواجه عالمنا تحدياً كبيراً فيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على العديد من البلدان”.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، اضطرابات واسعة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز والأسمدة، إضافة إلى ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد العالمية.

