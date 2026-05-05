معاون وزير الطاقة يبحث مع مسؤولين من الأردن ولبنان متابعة نتائج الاجتماع الوزاري في عمان

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة السوري لشؤون النفط غياث دياب اليوم الثلاثاء مع مسؤولي الطاقة من الأردن ولبنان، متابعة نتائج الاجتماع الوزاري الذي عُقد يوم أمس الإثنين في العاصمة الأردنية عمان برئاسة وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، واستكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي.

وأوضحت وزارة الطاقة في قناتها على التلغرام، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي استعراض ما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري وخاصة ما يتعلق باستكمال الترتيبات الفنية لإمدادات الغاز وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي، إضافة إلى متابعة الخطوات التنفيذية التي تمهد للانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ العملي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأطراف الثلاثة ستدرس مسودة الاتفاق التي نوقشت في الاجتماع الوزاري وإضافة الملاحظات عليها، وصولاً إلى الصيغة النهائية التي تتيح إبرام اتفاق مشترك بين الدول الثلاث.

وأكد دياب أن سوريا تواصل العمل مع الأشقاء في الأردن ولبنان لضمان جاهزية البنى التحتية اللازمة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق الفني المشترك، بما يعزز استقرار المنظومة الكهربائية ويدعم التكامل الطاقي بين الدول الثلاث.

وكان وزراء الطاقة في سوريا والأردن ولبنان، بحثوا أمس في عمان، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتعزيز الربط الكهربائي، وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدان الثلاثة.

