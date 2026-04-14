المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 14 من نيسان 2026

دمشق:

1 – عرض مسرحية الأميرة والصياد، لفرقة مسرح الطفل الحديث، على خشبة مسرح اتحاد العمال في أبو رمانة خلف فندق داما روز، الساعة الـ 11 صباحا.

2 – أمسية شعرية بعنوان: “إشراقات شعرية”، بإشراف الشاعر حسن قنطار، يشارك فيها الشعراء: لميس الرحبي، خالد المحيميد، نور الدين إسماعيل، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصرا.

3 – محاضرة بعنوان: “اقتصاد السوق وعدالة توزيع الدخل”، بإشراف الأستاذ سمير سعيفان، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 عصراً.

4 -محاضرة بعنوان: “المرأة في الأساطير”، للدكتور نوري المدرس، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 5 مساء.

5 – محاضرة قانونية بعنوان: “صراع الأدوار في مواجهة القانون”، يقدمها المحامي حسان العيسى، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 6 مساء.

6 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2، ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة حوارية بعنوان “التداخلات الدوائية”، تقدمها الصيدلانية رفا بجبج، في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان: “الكفاح السام وهوس الكمال”، تقدمها الباحثتان منال الجبر وهلا رشو، في قاعة المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6 مساء.

حمص:

1 – انطلاق أسبوع التراث المادي، ويتضمن معرض تصوير ضوئي ولوحات رسم وأشغالاً يدوية، ونشاط أطفال، وفيلماً وثائقياً عن التراث المادي في حمص، ومعرضاً للأطفال فاقدي الرعاية، في المجمع الثقافي بالشماس، الساعة الـ 11 صباحا.

2 – محاضرة بعنوان:”صناعة الفخار.. تراث يحاكي التاريخ”، تقدمها الأستاذة علا الصالح، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 12 ظهرا.

طرطوس:

1 – ورشة رسم لأطفال مدرسة جنين حلقة أولى، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، بإشراف فريق المركز، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة قانونية بعنوان “جريمة التزوير في القانون السوري عقوباتها وأحكامها” يقدمها المحامي غدير خلوف، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ11 صباحاً.

3 – أصبوحة أدبية بمشاركة الأدباء: كاظم أحمد، غفران كوسا، سعاد غانم، في المركز الثقافي بطرطوس الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – محاضرة بعنوان: “آفاق وتحديات التعليم العالي في سوريا”، تقديم الأستاذ الدكتور يوسف العلي، في صالة فرع اتحاد الكتاب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان: “ما الثقافة”، للدكتور أحمد خالد شريقي، في المركز الثقافي بالحفة، الساعة الـ 11 صباحا.

حلب:

عرض أفلام “دوللي، السلم والثعبان، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.