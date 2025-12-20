رئيس مجلس المصدرين السوريين: إلغاء قانون قيصر يبشر بنهضة اقتصادية شاملة

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس المصدرين السوريين، عبد القادر طحان، أن إلغاء “قانون قيصر” يمثل لحظة تاريخية وانتصاراً للإرادة السورية والدبلوماسية الحكيمة، ويبشر ببدء مرحلة جديدة من النهوض الاقتصادي الشامل في سوريا.

وفي تصريح خاص لمراسل سانا، أوضح طحان أن الآثار الإيجابية لإلغاء “قيصر” ستتمثل في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل التحويلات المالية، وتنشيط قطاعات حيوية، كالطاقة والصحة والإنشاءات، وزيادة سريعة في حجم الصادرات، وعودة قوية إلى الأسواق التقليدية، واختراق أسواق جديدة كانت صعبة المنال، في ظل التنافسية والكفاءة التي تحكم الأسواق اليوم.

وفيما يتعلق بدور مجلس المصدرين في المرحلة القادمة، أوضح طحان أن المجلس يساهم في النهضة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى المنتج السوري، ودعم التحول الرقمي، مؤكداً أن رؤية المجلس واضحة وتتمثل في تمكين المصدر السوري للوصول إلى مكانة تليق بتاريخ بلدنا.

ودعا رئيس مجلس المصدرين السوريين جميع المصنعين والمنتجين للانضمام إلى المجلس، ليكونوا جزءاً من النهضة الاقتصادية الجديدة وكتابة فصل مشرق في سجل الاقتصاد السوري، مشدداً على أن السوريين لا ينتظرون المستقبل، بل يصنعونه بأيديهم، لجعل المنتج السوري سفيراً لنهضتهم الاقتصادية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019.

