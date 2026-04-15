واشنطن: لا نية لتجديد التخفيف الأمريكي المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني

وزارة الخزانة الأمريكية-France 24

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء أنها لا تنوي تمديد قرار تخفيف العقوبات الذي كانت قد أُقرّته لفترة مؤقتة على بعض النفط الإيراني، بهدف احتواء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، وينتهي العمل به بعد بضعة أيّام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إن الترخيص قصير الأمد الذي سمح ببيع النفط الإيراني العالق أصلاً في البحر تنتهي صلاحيته بعد أيّام قليلة، وهو لن يخضع للتجديد، مضيفة: إنّ “الضغوط القصوى ستبقى مفروضة” على طهران.

وأتاح هذا الترخيص المؤقت تسليم وبيع النفط الخام الإيراني وغيره من المشتّقات النفطية المحمّلة في ناقلات قبل تاريخ 20 آذار، ومن المفترض أن يبقى سارياً حتى تاريخ الـ من 19 نيسان الجاري.

واتُّخذ هذا التدبير ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرض احتواء ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، وخفّضت العقوبات أيضاً في هذا الإطار على الغاز الروسي المنقول بحراً.

