النفط يرتفع 4 بالمئة بسبب الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية

تعبيرية

نيويورك-سانا

قفزت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة اليوم الاثنين بعدما بدأ الجيش الأمريكي فرض السيطرة على دخول وخروج السفن من الموانئ الإيرانية عبر مضيق هرمز.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 4.16 دولارًا أو 4.4 بالمئة لتبلغ 99.36 دولارًا عند التسوية، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.08 دولارًا للبرميل، بارتفاع 2.51 دولارًا أو 2.6 بالمئة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت أمس الأحد أنها ستفرض حصارًا على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، بدءًا من صباح الاثنين، وذلك بعد فشل المفاوضات الأمريكية–الإيرانية.

