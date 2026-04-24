سوريا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والبيطرية

روما-سانا

زار وفد من وزارة الزراعة السورية برئاسة الوزير أمجد بدر بلدية بيروجيا في إيطاليا، برفقة مدير معهد إيزوم للصحة الحيوانية فينتشنزو كابوتو.

وبحث الوفد مع عمدة مدينة بيروجيا فيتوريا فرديناندي تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الزراعية والبيطرية والصحة الحيوانية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الشراكات العلمية بين سوريا وإيطاليا.

كما زار الوفد مقر شركة تريفالي (TreValli) المتخصصة بإنتاج الحليب ومشتقاته في إيطاليا، واطلع على آلية العمل في الشركة والمخابر المستخدمة فيها وطريقة تشغيلها، حيث تعتمد شركة تريفالي نموذجاً يقوم على التعاون مع فلاحي المناطق الريفية المحيطة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم سلاسل القيمة الزراعية من المصدر إلى المستهلك.

