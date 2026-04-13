النفط يتجاوز الـ 100 دولار للبرميل مجدداً بعد فشل محادثات أمريكا وإيران

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين متجاوزة الـ 100 دولار للبرميل، ‌مع استعداد البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على حركة السفن في مضيق هرمز، بعد فشل ⁠المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وحسب وكالة رويترز، زادت العقود الآجلة لخام برنت 7.11 دولارات أو 7.47 بالمئة إلى 102.31 ‌دولار ⁠للبرميل، بعد انخفاضها 0.75 بالمئة عند ⁠التسوية يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 104.43 دولارات ⁠للبرميل بزيادة 7.86 دولارات، أو 8.14 ⁠بالمئة بعد تراجعه 1.33 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت أمس الأحد، أنها ستفرض حصاراً على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، بدءاً من صباح يوم الإثنين، وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.