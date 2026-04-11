مشاريع شبابية واعدة في معرض “آغرو سيريا” تعزز الحلول الزراعية المستدامة في سوريا

دمشق-سانا

يشكّل معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا” منصة علمية رائدة تلتقي فيها الخبرات الأكاديمية مع متطلبات الواقع الزراعي، وحاضنة للأفكار المبتكرة التي يقدمها طلاب وخريجو كليات الهندسة الزراعية والمعهد التقاني الزراعي، الذين يسعون لتحويل معارفهم النظرية إلى مشاريع تطبيقية تخدم الزراعة والبيئة والمجتمع.

وتعكس هذه المشاركات وعياً متقدماً بأهمية إيجاد حلول علمية واقتصادية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ولا سيما في مجالات إدارة الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.

حلول مبتكرة لمعالجة المياه

وتكمن أهمية المشروع الذي قدّمه المهندس الزراعي عدي مصطفى، في توفير حلول مبتكرة وفعّالة لمعالجة المياه، تعتمد على توليد مجال كهرومغناطيسي وفق مبدأ قوة لورنز، ما يتيح فصل الشوارد والأملاح بكفاءة عالية والحصول على مياه معالجة ذات جودة محسّنة.

ويتمتع هذا النظام، وفقاً لمصطفى، بقدرة تشغيلية تصل إلى نحو 700 ليتر في الساعة، مع تكلفة تشغيل منخفضة، إذ يعمل بجهد كهربائي يبلغ 12 فولط يمكن تأمينه عبر الألواح الشمسية، ما يجعله خياراً اقتصادياً وعملياً بديلاً لمحطات المعالجة التقليدية مرتفعة الكلفة.

تحسين كفاءة الري

ويعد مشروع تطوير حساس لقياس رطوبة التربة وتشغيل نظام الري تلقائياً عند الحاجة، مهماً في ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الري، ودعم التوجه نحو تصنيع محلي للحساسات الزراعية، مع إمكانية تطويره واستثماره مستقبلاً.

واستخدم صاحب المشروع محمد بطحة، طالب ماجستير في الهندسة الزراعية، مواد أُعيد تدويرها من البطاريات التالفة وهي مادة الغرافيت، كأقطاب موصلة نظراً لخصائصها الكهربائية الجيدة ومقاومتها للتآكل.

ويعتمد مبدأ عمل هذا الحساس، وفق بطحة، على قياس التوصيلية الكهربائية للتربة المرتبطة بمستوى رطوبتها، ما يتيح تشغيل نظام الري بشكل آلي عند انخفاض الرطوبة عن حد معين.

حصاد مياه الأمطار باستخدام أنظمة ذكية

كما تضمنت المشاركات مشروع “المنظومة المتكاملة للحصاد المزدوج” للطالبة مسك ياسين، والذي يقوم على حصاد مياه الأمطار باستخدام أنظمة ذكية تقيس نسبة الأملاح (TDS) وتتحكم بآلية تخزين المياه، حيث يتم فصل المياه غير النقية في بداية الهطول واستخدامها بشكل منفصل، ثم تخزين المياه النقية لاستخدامها في الري أو الشرب، بما يحقق وفراً اقتصادياً ويعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وحدة تقطير مياه تعمل بالطاقة الشمسية

وقدمت الطالبة رزان حسين عباس مشروع وحدة تقطير مياه تعمل بالطاقة الشمسية، ويقوم على استثمار الفائض من الطاقة الكهربائية الناتجة عن الألواح الشمسية لتحويل المياه الملوثة إلى مياه مقطرة صالحة للشرب عبر عمليتي الغليان والتكثيف، وتحسين كفاءة الألواح من خلال تبريدها المستمر، ما يحقق منظومة متكاملة ذات إنتاجية عالية وكلفة منخفضة.

الربط بسوق العمل ودعم المشاريع

وأكد مدير المعهد التقاني الزراعي في جامعة دمشق الدكتور باسم خالد، في تصريح لمراسلة سانا، أهمية ربط الكوادر الطلابية والخريجة بسوق العمل، وإتاحة الفرصة للاطلاع على خبرات الشركات الزراعية المشاركة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيقات العملية.

وبين خالد أن هذه المشاركات تؤكد ضرورة دعم المشاريع الطلابية وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على الحلول المحلية المستدامة، بما يواكب متطلبات التنمية الزراعية الحديثة.

ويستمر معرض “آغرو سيريا” على مدى أربعة أيام في مدينة المعارض بدمشق، حيث تعرض الأجنحة المشاركة أحدث ما يتعلق بالمكننة والآليات الزراعية، وتقنيات الري، والطاقة البديلة المستخدمة في الزراعة، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات، وتجهيزات الثروة الحيوانية والدواجن، والحلول والتقنيات الذكية في الزراعة الحديثة.