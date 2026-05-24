الحصري: تطوير قطاع الطيران يستند إلى كوادر وطنية عالية الكفاءة



دمشق-سانا



أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أن التحسن الذي يشهده قطاع الطيران المدني في سوريا يستند إلى كوادر فنية وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على مواجهة التحديات، مشيراً إلى دور فنيي صيانة الطائرات في دعم استمرارية العمل والارتقاء بمستوى السلامة الجوية.

وذكر الحصري، في تدوينة نشرها اليوم الأحد عبر منصة X بمناسبة اليوم العالمي لفنيي صيانة الطائرات، أن الفنيين السوريين أثبتوا خلال الفترة الأخيرة أنهم جزء أساسي من مسيرة النهوض بقطاع الطيران، مؤكداً أن الإخلاص والخبرة قادران على إحداث فارق في تطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مستمرة في دعم وتأهيل الكوادر الفنية، بما يسهم في تطوير منظومة الطيران المدني، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

ويُحتفى باليوم العالمي لفنيي صيانة الطائرات في الرابع والعشرين من أيار من كل عام، تقديراً لدور العاملين بهذا المجال في ضمان سلامة الطائرات، واستمرارية العمليات الجوية.



ويعمل قطاع الطيران المدني السوري خلال المرحلة الحالية على تعزيز جاهزية المطارات والطائرات وتطوير البنية الفنية والتشغيلية، ضمن خطط تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الجوية، وإعادة تأهيل الكوادر المتخصصة، ولا سيما في مجالات الصيانة والسلامة الفنية، التي تُعد من العناصر الأساسية في تشغيل النقل الجوي المدني، وضمان معايير السلامة الدولية.