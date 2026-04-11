نائب وزير الاقتصاد والصناعة يطلع على واقع موسم القمح في ريف حلب الجنوبي

حلب-سانا

اطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، خلال جولة في ريف محافظة حلب الجنوبي على واقع المساحات المزروعة بالقمح في المنطقة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن الحسن التقى خلال الجولة عدداً من المزارعين، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم في مراحل زراعة محصول القمح والحصاد، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بعمليات تسليم القمح إلى المراكز المعتمدة.

كما ناقش الحسن آليات تسهيل عمليات الحصاد، وتأمين نقل المحصول وتسليمه إلى مراكز استلام الحبوب التابعة للمؤسسة السورية للحبوب.

وشدد الحسن على أهمية العمل على تذليل هذه الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي من القمح.

وأطلقت المؤسسة السورية للحبوب في الـ 9 من شهر نيسان الجاري، منصة إلكترونية لحجز واستلام القمح، استعداداً لموسم 2026، تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات استلام وشراء القمح.