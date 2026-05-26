لجنة الطوارئ تغلق معبر الجسر الترابي في دير الزور بسبب ارتفاع ‏منسوب مياه الفرات‎ ‎

دير الزور-سانا
أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور الإغلاق التام والكامل للمعبر الترابي في المدينة، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.
وذكرت محافظة دير الزور في تعميم نشرته عبر قناتها على تلغرام أن اللجنة أغلقت المعبر نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وحرصاً على السلامة العامة.
وطلبت اللجنة من المواطنين الالتزام التام بالتعميم والتعاون مع الجهات المعنية، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة الجميع.
وأقامت مديرية طوارئ دير الزور اليوم الثلاثاء، سواتر احترازية على الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات.
بدورها دعت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء الأهالي القاطنين على سرير نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى النهر، نتيجة ارتفاع منسوبات المياه، وزيادة سرعة الجريان، حرصاً على السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات