لجنة الطوارئ تغلق معبر الجسر الترابي في دير الزور بسبب ارتفاع ‏منسوب مياه الفرات‎ ‎

دير الزور-سانا‏

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور الإغلاق التام والكامل ‏للمعبر الترابي في المدينة، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم ‏الثلاثاء.‏

وذكرت محافظة دير الزور في تعميم نشرته عبر قناتها على تلغرام أن ‏اللجنة أغلقت المعبر نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وحرصاً على ‏السلامة العامة‎.‎

وطلبت اللجنة من المواطنين الالتزام التام بالتعميم والتعاون مع الجهات ‏المعنية، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة الجميع‎.‎

وأقامت مديرية طوارئ دير الزور اليوم الثلاثاء، سواتر احترازية على ‏الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات‎.‎

بدورها دعت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء الأهالي القاطنين على سرير نهر ‏الفرات في محافظتي الرقة ‌‏ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن ‏مجرى النهر، نتيجة ارتفاع ‏منسوبات ‏المياه، وزيادة سرعة الجريان، حرصاً ‏على السلامة العامة، ‏وحماية الأرواح ‏والممتلكات‎